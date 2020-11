कोल मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई, पश्चिम बंगाल सहित 40 ठिकानों पर छापेमारी

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो ( CBI ) ने शनिवार को कोल माफिया और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई की अलग.अलग टीमों ने पश्चिम बंगाल सहित तीन राज्यों कीं 40 ठिकानों छापेमारी की है। सभी ठिकाने कोल माफिया और रिश्वतखोरी से संबंधित हैं। सीबीआई ने भ्रष्टाचार को लेकर जारी जांच के तहत पश्चिम बंगाल सहित तीन राज्यों में स्थित अगल.अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई को इस दौरान कई अहम सबूत हाथ लगे हैं।

Central Bureau of Investigation (CBI) conducting raids at around 40 premises in three states, including West Bengal, as part of an ongoing investigation over alleged coal mafia and bribery cases. pic.twitter.com/x5LthaS0Ow