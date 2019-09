चंद्रयान-2: ISRO सेंटर पहुंचे छात्रों से मिले PM नरेंद्र मोदी, सवालों के दिए जवाब

नई दिल्ली। इसरो का भारत के मून लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। यह ऐसे समय हुआ, जब लैंडर चंद्रमा की सतह से कुछ ही दूरी पर था। लैंडर से संपर्क टूटते ही इसरों के वैज्ञानिकों के चेहरों पर मायूसी छा गई।

हालांकि वहां मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया और उनके अच्छे प्रयास की सराहना की।

इसरो सेंटर पर पीएम मोदी वहां मौजूद स्कूली बच्चों से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बच्चों के चंद्रयान-2 से जुड़े सवालों के जवाब दिए।

PM के गले लग फफक-फफक कर रोने लगे इसरो चीफ सिवन, मोदी ने फिर ऐसे बढ़ाया हौसला

Bengaluru: Prime Minister Narendra Modi with the students from across the country, who were selected through ISRO's 'Space Quiz' competition to watch the landing of #VikramLander along with PM. pic.twitter.com/wLaPovy8tK

इस दौरान एक स्टूडेंट ने पीएम मोदी से ऐसा सवाल पूछ लिया, जिसको सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान हो गए।

दरअसल, स्टूडेंट ने पूछा कि वह बड़ा होकर देश का राष्ट्रपति बनना चाहता है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? तभी पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि राष्ट्रपति ही क्यों, प्रधानमंत्री क्यों नहीं?

चंद्रयान-2: प्रियंका गांधी ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की हिम्मत, बोलीं- इसरो की टीम पर हमें गर्व

#WATCH PM Narendra Modi at ISRO: There are ups and downs in life. This is not a small achievement. The nation is proud of you. Hope for the best. I congratulate you. You all have done a big service to nation, science and mankind. I am with you all the way, move forward bravely. pic.twitter.com/Iig1a8EuKD