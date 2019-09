चंद्रयान-2: प्रियंका गांधी ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की हिम्मत, बोलीं- इसरो की टीम पर हमें गर्व

नई दिल्ली। चंद्रयान-2 के अंतिम चरण में भारत का मून लैंडर विक्रम से समय संपर्क टूट गया। यह तब हुआ वह जब विक्रम शनिवार तड़के अपने मिशन को पूरा करने के लिए चांद की सतह पर पहुंचने ही वाला था।

इस दौरान इसरो सेंटर में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां वैज्ञानिकों की हिम्मत बढ़ाई, वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि ISRO टीम में प्रत्येक पर गर्व है।

असफलता यात्रा का एक हिस्सा है। असफलता के बिना, कोई सफलता नहीं मिलती। पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आप पर विश्वास करता है।

ISRO सेंटर से बोले PM मोदी- हमारा हौसला कमजोर नहीं, मजबूत हुआ

Proud of each and everyone on the #ISRO team. Setbacks are a part of the journey; without them, there is no success. The whole nation stands with you and believes in you. — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) September 7, 2019

वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ने भी इसरो टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 मून मिशन पर उनके अविश्वसनीय काम के लिए टीम को ISRO को बधाई। आपका जुनून और समर्पण हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। आपका काम व्यर्थ नहीं गया है। इसने कई और पथ तोड़ने और महत्वाकांक्षी भारतीय अंतरिक्ष मिशनों की नींव रखी है।

इसरो सेंटर से पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि रुकावटों से हमारा हौंसला कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत हुआ है।

हम अपनी मंजिल के रास्ते से डिगे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के साथ पूरा देश खड़ा है। वैज्ञानिकों के परिजनों को मेरा नमन।

इसरो के अधिकारियों का दावा- चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर चांद की कक्षा में सुरक्षित

Congratulations to the team at #ISRO for their incredible work on the Chandrayaan 2 Moon Mission. Your passion & dedication is an inspiration to every Indian. Your work is not in vain. It has laid the foundation for many more path breaking & ambitious Indian space missions. 🇮🇳 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 6, 2019

नई सीख हमें और मजबूत बनाएगी। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने वो किया है, जो पहले किसी नहीं नहीं किया।

आप पत्थर पर लकीर खींचने वालों में से हैं। पीएम ने कहा कि निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ने की हमारी परंपरा है।