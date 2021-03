सीएम नीतीश बोले : मुकेश सहनी ने अपनी गलती स्वीकार की, कहा - जान बूझकर ऐसा नहीं किया

नई दिल्ली। बिहार के एक सरकारी कार्यक्रम में मंत्री सहनी की जगह भाई को शामिल होने की इजाजत देने पर विपक्ष के निशाने पर आई नीतीश सरकार ने आज अपनी सफाई पेश की। इस बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कभी.कभी एक व्यक्ति के पास हर बात की जानकारी नहीं होती। जानकारी के अभाव में इंसान गलती कर बैठता है। फिर वो एक मंत्री ही क्यों न हो?

Sometimes, a person doesn't have info about everything. It was explained to him. He realised & agreed that it was a mistake. It's not right if a family or party member attends it officially instead of minister. He didn't do it intentionally, he had no idea of its effect: Bihar CM https://t.co/imMWAogq0K pic.twitter.com/SkuV2psgj6