Corona Effect: मुंबई में सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना टेस्ट अनिवार्य, इनकार करने पर होगा केस

मुंबई। महाराष्ट्र में तेजी के साथ एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार हर एहतियाती कदम उठा रही है और लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसे प्रतिबंधों को लागू कर रही है। वहीं अब BMC यानी बृह्नमुंबई नगरपालिका ने एक बड़ा फैसला लिया है।

दरअसल, BMC ने निर्देश जारी करते हुए ये कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर बिना सहमति के एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। बीएमसी के निर्देशों के मुताबिक, रेलवे स्टेशनों, बस डिपो, मॉल, खाऊ गली, बाजार, पर्यटन स्थल, सरकारी कार्यालयों समेत तमाम भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर आम लोगों की सहमति के बिना ही रैंडमली एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। यदि किसी ने इनकार किया तो उनपर महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाते हुए एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें ऑडिटोरियम को 31 मार्च तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि किसी ने इस नियम का उल्लंघन किया तो केंद्र की अधिसूचना जारी होने या महामारी खत्म होने तक उन्हें बंद किया जा सकता है।

Maharashtra reports 27,126 new #COVID19 cases, 13,588 recoveries and 92 deaths in the last 24 hours.



Total cases 24,49,147

Total recoveries 22,03,553

Death toll 53,300



Active cases 1,91,006 pic.twitter.com/RkwOd7VmWZ