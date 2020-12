2 जनवरी को होगा पूरे देश में Corona Vaccine का ड्राइ रन, राज्यों को अलर्ट रहने का निर्देश

नई दिल्ली। देशभर में जारी कोरोना संकट के बीच आज केंद्र सरकार ने दो जनवरी को सभी राज्यों में कोरोना वैक्सीन का ड्राइ रन कराने का फैसला लिया हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ड्राई रन को लेकर सभी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है।

Dry run will be conducted by all the State & UT governments on 2nd Jan 2021. The activity is proposed to be conducted in all State Capitals in at least 3 session sites; some States will also include districts that are situated in difficult terrain/have poor logistical support:GoI