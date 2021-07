Coronavirus: 111 दिनों में सबसे कम मामले, 24 घंटे में 34 हजार 703 केस मिले, मौत का आंकड़ा भी घटा

नई दिल्ली। देश में महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी खत्म होने की कगार है। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर ने सभी चिंता बढ़ा रखी है। इसी बीच कोरोना के रोजाना मामले में कर्मी दर्ज की गई है। पिछले 111 दिनों में कोरोना के सबसे कम दैनिक मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव केस भी घटकर चार लाख 64 हजार हो गया है। रिकवरी रेट की बात करें तो यह बढ़कर 97.17 फीसद हो गया है।

34 हजार 703 कोरोना के नए मामले

स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को आंकड़े जारी किए है। मंत्रालय के अनुसार, बीते 24 घंटे में कोरोना के 34 हजार 703 मामले सामने आए हैं। जो पिछले 101 दिनों में सबसे कम है। इस दौरान 553 लोगों की मौत हुई। वहीं 51 हजार 864 मरीज ठीक हुए। एक्टिव केस कुल मामलों का 1.58 फीसद है। रिकवरी रेट 97.11 फीसद और डेथ रेट 1.32 फीसद है।

इतने लोगों की हुई जांच

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार, सोमवार को कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए कुल 16 लाख 47 हजार 424 जांच की गईं। इसके साथ ही देशभर में कोविड-19 के लिए की गई जांचों का कुल आंकड़ा 42 करोड़ 14 लाख 24 हजार 881 हो गया है। दैनिक संक्रमण दर 2.11 प्रतिशत दर्ज की गई। लगातार 15 दिनों से यह दर तीन प्रतिशत से कम बनी हुई है।

