Coronavirus: दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर लगाई रोक

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की खतरे के चलते आप सरकार ने फिलहाल बायोमेट्रिक उपस्थिति ( Biometric attendance ) पर रोक लगा दी है।

दिल्ली सरकार ने यह फैसला राजधानी में कोरोना वायरस ( Coronavirus in Delhi ) के संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए लिया है। सरकार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अस्थायी रूप से यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी।

दिल्ली सरकार ( Delhi Goverment ) ने अपने आदेश में सभी सरकारी कार्यालयों के विभागाध्यक्षों को पत्र लिख बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को बंद करने को कहा है।

दिल्ली सरकार ने इसके लिए प्रमुख सचिव, विभागों के सचिवों, नगर निगमों और स्वायत्त निकायों को पत्र लिखा है।

वहीं, देश में कोरोना वायरस coronavirus us in India ) के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ( Union Health Minister Harsh Vardhan ) ने संसद को बीमारी पर नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए जा रहे उपायों की जानकारी दी।

स्वास्थ्य मंत्री ने गुरुवार को कहा कि हम वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

मंत्री ने संसद को बताया कि 4 मार्च तक कुल 28,529 लोगों की निगरानी(कम्युनिटी सर्विलांस) की जा रही है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री निजी तौर पर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।

ईरान में फंसे भारतीयों के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार वहां फंसे भारतीयों के स्वास्थ्य के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ मिल कर काम कर रही है और जरूरत के मुताबिक वहां से लोगों को निकालने के लिए संपर्क में है।

मंत्री ने कहा कि देश के 12 प्रमुख समुद्री बंदरगाहों और 65 छोटे बंदरगाहों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग भी शुरू की गई। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से निपटने के लिए सभी सरकारी विभागों को मिलकर काम करने की जरूरत है, न कि सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय को।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हवाई अड्डों पर पांच लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। मंत्रालय ने कहा कि कम्युनिटी सर्विलांस जारी है और बीमारी को रोकने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण अपनाया गया है।