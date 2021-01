Covid-19 : चेन्नई में सामने आए कोरोना नए स्ट्रेन के 3 और मामले

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, नोएडा सहित सहित अन्य महानगरों में कोरोना के नए स्ट्रेन सामने आने का सिलसिला जा जारी है। अब चेन्नई में कोरोना नए स्ट्रेन के तीन पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इससे पहले भी चेन्नई में नए स्ट्रेन का एक मामला सामने आ चुका है। चेन्नई ब्रिटिश स्ट्रेन के अब तक चार मामले सामने आ चुके हैं। इस बात की पुष्टि तमिलनाडु सरकार के स्वास्थ्य सचिव डॉ. राधाकृष्णन ने की है।

3 more people have tested positive for UK variant of Covid-19 in Chennai. So far, 4 people have tested positive for the new variant of the virus: Tamil Nadu Health Secretary Dr Radhakrishnan in Chennai yesterday pic.twitter.com/rEbhtJNVO7