Covid-19 : महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण और ब्रिटेन में नया स्ट्रेन सामने आने के बाद से कर्नाटक में लोगों की बढ़ती चिंता को देखते हुए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज से 2 जनवरी तक कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। नाइट कर्फ्यू आज रात से ही लागू हो जाएगा। नाइट कर्फ्यू रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। केवल आपात स्थिति में इसमें छूट दी जा सकती है।

