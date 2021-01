त्रिपुरा के कांग्रेस अध्यक्ष पीयूष कांति बिस्वास पर घातक हमला, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली। त्रिपुरा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पीयूष कांति बिस्वास पर रविवार को हमला हुआ है। उनकी कार के शीशें फोड़ डाले गए हैं। कांग्रेस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को इस हमले का आरोपी बताया है। पीयूष कांति की गाड़ी पर यह हमला त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले के बिसालघर के इलाके में हुआ था। कांग्रेस ने हमले के विरोध में सोमवार को 12 घंटे के राज्यव्यापी बंद का का आह्वान किया गया है।

Tripura: State Congress president Pijush Kanti Biswas under treatment at a hospital following an attack on his vehicle in Bisalghar area of Sipahijala district https://t.co/Z57TKHBoAo pic.twitter.com/XmDQ78z7Va