दिल्ली: Covid Centre का दौरा करेंगे Home Minister Amit Shah और CM Arvind Kejriwal

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों ( Coronavirus in Delhi ) की संख्या बढ़ती जा रही है। हालात नियंत्रण से बाहर निकलता देख केंद्र सरकार ( Central Government ) ने भी दिल्ली में कोरोना रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal ) और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ( home minister amit shah ) आज स्वामी सत्संग व्यास कैंपस ( Radha Swami Beas ) में बन रहे 10 हजार बेड वाले कोविड केयर सेंटर ( Covid Care Center ) का निरीक्षण करेंगे। दिल्ली का यह कोरोना केयर सेंटर एशिया का सबसे बड़ा कोविड केयर है। ITBP को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है।

Union Home Minister Amit Shah and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal will visit COVID Care Centre at Radha Swami Beas in Delhi's Chhatarpur area, later today. (file pics) pic.twitter.com/1w4kAPf3AY

सूत्रों के अनुसार यह अपनी तरह का अलग कोरोना केयर सेंटर है। यहां कोरोना मरीजों के इलाज के साथ अन्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। यहां मरीजो के लिए चाय से लेकर डिनर तक की व्यवस्था की गई है। दिल्ली दक्षिणी जिले के जिलाधिकारी बृजमोहन मिश्रा के नेतृत्‍व में इस केयर सेंटर का निर्माण कार्य चल रहा है।

Live from Radha Soami Satsang Beas, Chhatarpur|



The Sardar Patel Covid Care Centre is among the largest hospitals in the world. On a joint visit with Hon. Home Minister Shri Amit Shah. https://t.co/kDIjADZ75x