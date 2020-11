दिल्ली: त्योहारी सीजन में Coronavirus का कम बैक, देखें चौंकाने वाले आंकड़े

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus Case in India ) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी का नतीजा है कि भारत में कोरोना रोगियों ( Coronavirus Case in India ) की संख्या बढ़कर 82 लाख के पार चली गई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus outbreak ) के 45,230 नए मामले सामने आए हैं। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण ( Coronavirus in Delhi ) के केस एक बार फिर तेजी पकड़ते नजर आ रहे हैं। अकेले दिल्ली में कोरोना केसों की संख्या 3.92 लाख पहुंच गए हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस का पॉजिटिविटी की दर ( Coronavirus positivity rate ) भी 13 प्रतिशत के पास पहुंच गई है।

दिल्ली में अब तक कुल 47,25,318 सैंपलों की जांच

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में रविवार को कोविड-19 के केस बढ़कर 3,92,370 तक पहुंची। इनमें से 3,51,635 मरीज ऐसे हैं, जो ठीक होेकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया कि दिल्ली में अब तक कुल 47,25,318 सैंपलों की जांच चुकी है। इसके साथ ही दिल्ली में पिछले पांच दिनों से कोरोना वायरस के 5000 से अधिक देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में रविवार को भी कोरोना वायरस 5,664 के नए केस रिकॉर्ड किए गए। इसके साथ ही शनिवार को 5,062 और शुक्रवार को कोरोना के 5,891 नए दर्ज किए गए थे।

कोरोना से औसतन रोजाना 50 लोगों की मौत

यह कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण का ही असर है कि दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की तदाद भी अचानक बढ़ चली है। रविवार को भी 85 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए, जिसके दिल्ली में कुल कंटेनमेंट की संख्या बढ़कर 3359 हो गई। कोरोना प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो दिल्ली में साउथ वेस्ट और साउथ में सबसे अधिक कंटेनमेंट जोन हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो राजधानी में कोरोना से औसतन रोजाना 50 लोगों की मौत हो रही है। रविवार को भी दिल्ली में कोविड की वजह से 51 लोगों की मौत हुई। पिछले दिनों की बात करें तो कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा शनिवार को 41, शुक्रवार को 47, गुरुवार को 27, तैबुधवार को 40, मंगलवार को 44 और सोमवार को 54 दर्ज किया गया।