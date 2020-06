COVID-19: Delhi ने तोड़ा corona का रिकॉर्ड, Mumbai से भी आगे निकली राष्ट्रीय राजधानी

नई दिल्ली। चीन ( China ) के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ( coronavirus ) ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। भारत ( Coronavirus in india ) में भी यह खतरनाक वायरस काफी तेजी से फैलता जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 441,706 पहुंच चुका है। इनमें 183022 केस एक्टिव हैं। जबकि, 25,8684 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं, कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 14,476 है। कोरोना वायरस ( COVID-19 ) को रोकने और उसकी चेन को तोड़ने के लिए देश में लॉकडाउन ( Lockdown ) जारी है। इसके बावजूद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वायरस के कारण सबसे ज्यादा महाराष्ट्र ( coronavirus in Maharashtra ) और देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( coronavirus in Delhi ) में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन, अब दिल्ली ने कोरोना के मामले में आर्थिक राजधानी को भी पीछे छोड़ दिया है।

Delhi में कोरोना का आंकड़ा 70 हजार के पार

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( COVID-19 in Delhi ) में 'कोरोना बम' का विस्फोट लगातार जारी है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 70 हजार के पार पहुंच चुका है। जबकि, इस महामारी से अब तक 2365 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3788 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या में दिल्ली ने मुंबई ( coronavirus in Mumbai ) को भी पीछे छोड़ दिया है। गौरतलब है कि मंगलवार तक मुंबई में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 68,410 था। वहीं, अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो यहां COVID-19 मरीजों का आंकड़ा 139,010 पहुंच चुका है। राज्य में 62,848 केस एक्टिव हैं। जबकि, 69,631 लोग इस महामारी से ठीक हो चुकी हैं। वहीं, 6531 लोगों की मौत हो चुकी है।

4.16 प्रतिशत लोग वेंटिलेटर पर

इधर, दिल्ली में कोरोना से मचे कोहराम के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) ने मोदी सरकार अपील की है कि वह कोरोना के प्रत्येक रोगी की सरकारी अस्पताल में अनिवार्य रूप से जांच कराने वाले फैसले को वापस ले लें। हालांकि, दिल्ली के सीएम ने आश्वासन दिया है कि दिल्ली में COVID-19 की स्थिति अभी ज्यादा गंभीर नहीं है। वहीं, केन्द्र सरकार का कहना है कि भारत में फिलहाल, 7,423 कोरोना मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत है, जो कि कुल मरीजों का 4.16 प्रतिशत है। वहीं, 27,317 मरीज ICU में है, जो कि कुल मरीजों का 15.34 प्रतिशत है। वहीं, 28.301 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है, जो कि कुल मरीजों का 15.89 प्रतिशत है।

बंगाल में 31 जुलाई तक लॉकडाउन

इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन (Lockdown in West Bengal) की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। सरकार का कहना है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 15 हजार के करीब पहुंच गया है। जबकि, इस महामारी से 591 लोगों की मौत हो गई है।