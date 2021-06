दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में कपड़े के शोरूम में लगी आग, राहत-बचाव काम में जुटीं फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi ) के बड़े बाजारों में शामिल लाजपत नगर मार्केट ( Lajpat Nagar Market ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां स्थित सेंट्रल मार्केट की दुकान में आग ( Fire ) लगने से अफरा-तफरी मच गई ।

आग की खबर मिलते ही दमकल की 30 गाड़ियां राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर भेजी गई हैं। शुरुआत में यहां दमकल की 16 गाड़ियां भेजी गई थीं, लेकिन तेज हवा चलने की वजह से आग तेजी से बढ़ रही है,ऐसे में इसे जल्द काबू में करने के लिए फायर ब्रिगेड की 14 और गाड़ियाों को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि भीषण आग में आस-पास की कई दुकानें भी चपेट में आ गई हैं, जिससे दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल आग को काबू करने का काम किया जा रहा है।

#UPDATE | Delhi Fire Department rushes a total of 30 fire engines for firefighting at a clothing showroom in Lajpat Nagar pic.twitter.com/jaJPRGmwvG