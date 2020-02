16 फरवरी को केजरीवाल का शपथ ग्रहण समारोह, दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को न्योता

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi Vidhan Sabha chunav ) में बंपर जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी ( AAP ) के मुखिया अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) का 16 फरवरी को ताजपोशी होगी। दिल्ली के रामलीला मैदान ( Ramleela Maidan ) में शपथ ग्रहण समारोह ( Oath Ceremony ) का आयोजन किया गया है। इस समारोह में पूरी दिल्ली को आमंत्रित किया गया है। वहीं, आप की ओर से दिल्ली केस भी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को भी न्योता दिया गया है।

एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। शिक्षा निदेशालय की तरफ से सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर्स और शिक्षा अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। गौरतलब है कि शपथ ग्रहण समारोह रविवार को सुबह 10 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। जानकारी के मुताबिक, सर्कुलर पर ओएसडी रविंद्र कुमार के हस्ताक्षर हैं, जिसमें सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को रामलीला मैदान में शामिल होने वाले 20 टीचर्स की सूची तैयार करने को कहा गया है।

Correction — Directorate of Education,Delhi:All Heads of Schools are requested to attend oath ceremony of Delhi CM on Feb 16 along with 20 teachers including Vice Principals,Entrepreneurship Mindset Curriculum Coordinators, Happiness Coordinators&Teacher Development Coordinators. pic.twitter.com/uzyGsCQ29U