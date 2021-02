Delhi Violence : दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लेकर लाल किला पहुंची SIT, सीन रिक्रिएट कर रही है पुलिस

नई दिल्ली। दिल्ली में 26 जनवरी को लाल किला हिंसा मामले के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लेकर एसआईटी लाल किला पहुंची। एसआईटी के अधिकारी दोनों से गणतंत्र दिवस के दिन कहां पर क्या हुआ और किसने क्या यिका, को लेकर जानकार हासिल कर रही है।

26th January violence: Accused Iqbal Singh and Deep Sidhu being brought to the Red Fort, as a part of the investigation. pic.twitter.com/bSAyyVi4EM