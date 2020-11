राज्यपाल बनवारी लाल से मिले डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, राजीव गांधी के हत्यारे के रिहाई की मांग की

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे को रिहा करने की मांग को लेकर सोमवार को डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से चेन्नई में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारीवलन और अन्य को रिहा करने की मांग पर जोर दिया। डीएमके की इस मांग पर राज्यपाल बनवारीलाल ने कहा कि इस संबंध में कानून सम्मत निर्णय लिया जाएगा। वहीं एमके स्टालिन ने कहा कि इस मामले में हम एक अच्छे निर्णय की उम्मीद सरकार से करते हैं।

Tamil Nadu: DMK President MK Stalin today met State Governor Banwarilal Purohit in Chennai, demanding the release of Rajiv Gandhi’s assassination convict Perarivalan & others.



"Governor said that an appropriate decision will be taken & we hope for a good decision," said Stalin. pic.twitter.com/7qYsOUh1qy