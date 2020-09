Earthquake in Mumbai : महाराष्ट्र में 3 बार हिली धरती, जान माल का नुकसान नहीं

नई दिल्ली। एक तरफ महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी का कहर बदस्तूर जारी है तो दूसरी तरफ बीती रात से लेकर शनिवार सुबह तक महाराष्ट्र में 3 बार धरती हिलने से लोगों में खौफ का माहौल है। मुंबई और नासिक सहित आसपास के क्षेत्रों में भूंकंप के इन झटकों से जान माल के नुकसान की अभी तक कोई सूचना नहीं है।

An earthquake of magnitude 2.7 occurred 98 km north of Mumbai, Maharashtra at 6:36 am today: National Centre for Seismology