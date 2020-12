Earthquake : जम्मू-कश्मीर में  महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.7

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से जारी कड़ाके के ठंड के बीच जम्मू-कश्मीर में सोमवार सुबह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.7 मापी है। सोमवार सुबह 8 बजकर 33 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के कारण जम्मू-कश्मीर की धरती हिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि, झटके तेज न होने की वजह से लोगों ने कुछ देर बाद राहत की सांस ली। इस भूकंप का केंद्र भारत-पाकिस्तान का बॉर्डर बताया गया था।

Magnitude 3.7 earthquake hit Jammu and Kashmir at 8:33 am today, according to National Center for Seismology