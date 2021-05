चक्रवाती तुफान तौकाते के बीच में गुजरात में महसूस हुए भूकंप के झटके

गुजरात। जहां एक ओर चक्रवाती तुफान तौकाते ने रौद्र रूप ले लिया है और गुजरात के कई हिस्सों को अपने अपने लेपेटे में ले रहा है। वहीं दूसरी ओर वहां पर भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। वैसे इस भूकंप की वजह से किसी को नुकसान होने की कोई खबर नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार यह भूकंप उस समय महसूस किए गए जब लोग सुबह-सुबह 3 बजकर 33 मिनट पर गहरी नींद में सो रहे थे।

An earthquake of magnitude 3.8 on the Richter scale occurred near 182km South of Rajkot at 3:37 am today: National Center for Seismology#Gujarat pic.twitter.com/vqJmcyPhya