अंडमान द्वीप में महसूस किए गए भूकप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3

नई दिल्ली। छह दिन बाद एक बार फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने इस बात की जानकारी दी है। एनसीएस की जानकारी में बताया गया है कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। भूकंप के झटके अंडमान के लोगों ने 8 बजकर 45 मिनट पर महसूस किए गए। एक सप्ताह में दूसरी बार भूकंप का महसूस करने के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। अभी तक भूकंप की वजह से किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।

Earthquake of magnitude 4.3 on the Richter scale struck the Andaman Islands at 0845 hours today: National Center for Seismology