हैदराबाद एनकाउंटर से खुश हुआ यह शख्स, मुठभेड़ में शामिल हर पुलिसकर्मी को देगा 1 लाख का इनाम

नई दिल्ली। हैदराबाद की पशु चिकित्सक डॉ. दिशा के गैंगरेप-मर्डर के चारों आरोपियों की शुक्रवार के उसी घटनास्थल पर एनकाउंटर ने देश में बहस छेड़ दी है। जहां अधिकांश लोग इसपर खुशी जाहिर कर रहे हैं, काफी लोग पुलिस की इस कार्यशैली पर सवाल भी उठा रहे हैं। इन सबके बीच एक शख्स ऐसा है जिसने इस एनकाउंटर पर खुशी जताने के साथ ही इसमें शामिल सभी पुलिसकर्मियों को इनाम देने की घोषमा कर दी है।

यह शख्स हरियाणा के नरेश सेलपाड़ हैं। राह ग्रुप फाउंडेशन एनजीओ केे अध्यक्ष और केश कलां एवं कौशल विकास बोर्ड के निदेशक सेलपाड़ ने हैदराबाद पुलिस के इस एनकाउंटर की तारीफ करते हुए इसमें शामिल हर पुलिसवाले को 1-1 लाख रुपये देने की घोषणा की।

Hisar: Naresh Selpar, Chairman, Raah Group Foundation says,"We appreciate what Hyderabad police has done (#Telangana encounter). I announce reward of Rs 1 lakh each to all Police personnel involved in the encounter." #Haryana pic.twitter.com/7DHeZzuQWZ