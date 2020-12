Farmer Protest : समर्थकों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे राकेश टिकैत, किसानों में फूट से किया इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली बॉर्डर ( Delhi Border ) पर कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ किसानों ने आज अपना आंदोलन और तेज कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ( Rakesh Tikait ) सहित कई नेता गाजीपुर बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इसके अलावा दिल्ली की अन्य सीमाओं पर भी किसान नेता व उनके समर्थक सुबह आठ बजे से भूख हड़ताल पर हैं। दूसरी तरफ राजस्थान और पंजाब से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली पहुंचेंगे।

There's no rift among farmers. 3 leaders of Bharatiya Kisan Union (Bhanu) faction resigned because they were upset with their President Bhanu Pratap Singh, as to why he compromised: Rakesh Tikait, Spokesperson, Bhartiya Kisan Union on 3 BKU (Bhanu Faction) leaders' resignation https://t.co/HzBAECmhrk pic.twitter.com/Vk7BUhvt69