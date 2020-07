Visakhapatnam: Pharma Company में लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कारखाना, दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश ( Andhra Pradesh ) के विशाखापट्टनम (Visakhapatnam) स्थित एक फार्मा कंपनी ( Pharma company ) में भीषण आग लग गई। इस हादसे में अब तक किसी के हताहत की खबर नहीं है। लेकिन, कुछ लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल ( Hospital ) में भर्ती कराया गया है। वहीं, मौके पर राहत-बचाव कार्य जारी है।

फार्मा कंपनी में आग

जानकारी के मुताबिक, परवाड़ा फार्मा सिटी ( Parawada Pharma City ) में एक कंपनी में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि हादसा इतना भयंकर था कि काफी दूर तक लोगों ने कई जोरदार धमाके भी सुने। रिपोर्ट के मुताबिक, यह अग्निकांड ( Fire Break out in Pharma company ) की घटना रैमकी फार्मा के प्लांट में घटी है। घटना की सूचना के मिलते ही फायर ब्रिगेड ( Fire Brigade ) की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत-बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया। हादसे में कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें गाजुवाका स्थित हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

90 per cent of the fire has been doused. Fire fighting operations are underway. One person has been injured in the incident. We will investigate the matter: Suresh Babu, DCP Visakhapatnam #AndhraPradesh https://t.co/eoaGrEJfof pic.twitter.com/YsToWdTHsV