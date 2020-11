कोरोना काल में पहली बार पीएम मोदी करेंगे वाराणसी का दौरा, आज देव दीपावली में लेंगे भाग

नई दिल्ली। कोरोना संकट काल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। पीएम मोदी आज प्रयागराज-वाराणसी में छह लेन चौड़ीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम वाराणसी में सोमवार को एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में देव दीपावली में भाग लेंगे। इसके साथ ही पीएम काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना के स्थल का दौरा भी करेंगे। उनकी सारनाथ जाने की भी योजना है।

pm modi to visit Varanasi today & dedicate to the nation six-lane widening project of Handia (Prayagraj)-Rajatalab (Varanasi) section of NH 19. He will also attend Dev Deepawali, undertake site visit of Kashi Vishwanath Temple Corridor Project & visit Sarnath Archaeological Site. pic.twitter.com/Yc3DpL6jdJ