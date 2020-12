यूके में मिले नए कोरोना स्ट्रेन के बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी ताजा एसओपी

नई दिल्ली। यूनाइटेड किंगडम में कोरोनावायरस के एक नए स्ट्रेन के पता लगने के बाद भारत ने मंगलवार को स्थिति से निपटने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सार्स कोव 2 या कोविड-19 वायरस के नए संस्करण को देखते हुए एसओपी जारी की है। आपको बता दें कि नए स्ट्रेन के बाद यूरोपीय देशों ने इसे पहले से ज्यादा खतरनाक बताया है और अभी नियंत्रण के बाहर बताया है। हाल ही में ब्रिटेन से आए 250 यात्रियों में से 5 को कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया है।

Union Health Ministry issues Standard Operating Procedure for epidemiological surveillance and response in the context of new variant of SARS-CoV-2 virus detected in the United Kingdom. pic.twitter.com/S1O72rVsdr