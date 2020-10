Rainfall: चेन्नई में आसमानी आफत ने मचाया कहर, कई इलाकों में पानी भरा

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट के बीच देश के कुछ हिस्सों में कुदरती कहर भी जारी है। कई जगहों पर भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आंधी और बारिश ( Heavy Rain ) के कारण कई जगहों पर जलजमाव हो गया है।

भारी बारिश के कारण जलजमाव

दरअसल, उत्तर पूर्व मानसून ने भारत के दक्षिणी हिस्सों में दस्तक दे दी है। गुरुवार तड़के चेन्नई के कई हिस्सों में तेज आंधी, बिजली और भारी बारिश से शहर सराबोर हो गया। कई घंटों तक बारिश जारी रही जिसके बाद कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। बुधवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा था कि उत्तर पूर्व मानसून देश के दक्षिणी इलाकों में आ गया है, जिसमें तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार को चेन्नई के ऊपर आसमान में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया है।

