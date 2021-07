हिमाचल के किन्नौर में बड़ा हादसा: भूस्खलन के बाद चलते टेंपो ट्रैवलर पर चट्टान गिरने से 9 पर्यटकों की मौत, पुल भी टूटा

किन्नौर। देश के अलग-अलग हिस्सों में मानसून की भारी बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है। वहीं, रविवार को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है।

रविवार को दोपहर के करीब हिमाचल के किन्नौर में एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 9 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक, किन्नौर में पहाड़ का एक हिस्सा दरकने की वजह से बड़ी-बड़ी चट्टानें सांगला-छितकुल रोड पर चलती टेंपो ट्रैवलर वाहन (एचआर 55 एसी 9003) पर गिर गईं। इस हादसे में दिल्ली-एनसीआर के 9 पर्यटकों की मौत हो गई। जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए। इस हदासे में सांगला-छितकुल रोड पर बनी एक बड़ी ब्रिज भी देखते ही देखते टूट गया।

जानकारी के अनुसार, यह हादसा रविवार दोपहर 1.30 बजे सांगला-छितकुल रोड पर बटसेरी के पास गुंसा में यह घटना घटी। जिस वाहन पर पहाड़ से टूटी चट्टानें गिरी उसमें 11 लोग सवार थे। इसमें से 9 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा वहां से निकल रहे कुछ लोगों, सेब के बाग और मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने राहत-बचाव का कार्य शुरू किया और घायलों को फौरन नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल, रेस्क्यू ऑप्रेशन जारी है।

