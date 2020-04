प्राइवेट स्कूलों से एचआरडी मंत्री की अपील, इस वर्ष फीस में ना करें बढ़ोतरी

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry ) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बाकी देशों की तुलना में भारत में कोरोना की ग्रोथ में 40 फीसदी गिरावट आई और इसके लिए लॉकडाउन ( Lockdown ) को बड़ी वजह बताया गया है। लॉकडाउन से सबसे बड़ा फायदा को कोरोना से जंग में मिला है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसका बुरा असर भी दिखा है खास तौर पर आर्थिक क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है।

इस बीच लॉकडाउन के कठिन समय में देशभर के छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर आई है। दरअसल केंद्रीय मानव संसाधन ( HRD ) मंत्री रमेश पोखरियाल ( Ramesh Pokhrial ) ने देशभर के निजी स्कूलों से अपील की है कि वे लॉकडाउन के दौरान सालाना स्कूल फीस में बढ़ोतरी ना करें।

इतना ही नहीं एचआरडी मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से तीन महीने की फीस एक साथ लेने के निर्णय पर दोबारा विचार करें।

केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि, देश भर से कई अभिभावकों की मेरे पास शिकायत आई है कि इस संकट के समय में भी कई स्कूल अपनी सालाना फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं और तीन महीने की फीस एक साथ ले रहें हैं, जिस पर उन्हें दोबारा सोचने की जरूरत है।

इन शिकायतों के बात केंद्रीय मंत्री ने निजी स्कूलों से कहा है कि इस वैश्वक आपदा के वक्त मेरा सभी स्कूलों से आग्रह है कि सालाना स्कूल फीस बढ़ोतरी और तीन महीने की फीस एक साथ ना लेने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें।





It has been brought to my notice by many parents from all across the country that even in this time of crisis many schools are increasing their annual fee. A lot of schools are also asking the parents to deposit the school fee for 3 months together. #IndiaFightsCoronavirus