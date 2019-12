हैदराबाद एनकाउंटर: हाई कोर्ट ने आरोपियों के शवों का दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश दिया

हैदराबाद में महिला वेटनरी डॉक्टर से गैंगरेप के आरोपियों के एनकाउंटर मामले में आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने आपने आदेश में आरोपियों के शवों का फिर से पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गैंगरेप के आरोपियों के शवों को गांधी अस्पताल के शवगृह में रखा गया था।

अस्पताल प्रशासन ने की थी मांग

इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस एनकाउंटर की सच्चाई का पता लगाने के लिए दिल्ली की विशेष टीम से शवों के पोस्टमार्टम कराने के संकेत दिए थे। बता दें, हैदराबाद के गांधी अस्पताल के वरिष्ठ मेडिकल ऑफिसर ने चिंता जताई थी कि शवों को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकेगा। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने अदालत से मांग की थी कि वह शवों के संबंध में शीघ्र कोई निर्देश दे।

Telangana High Court orders re post mortem of the bodies of the four accused, which have been preserved in Gandhi Hospital mortuary. #TelanganaEncounter pic.twitter.com/wileKBJgpm