24 घंटे में कोरोना के 41,322 नए मामले आए सामने, 485 लोगों की मौत

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 41,322 नए मामले सामने आए हैं और 485 लोगों की इस वायरस की चपेट में आने से मौत हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 93 लाख पार हो गई है।

With 41,322 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 93,51,110



With 485 new deaths, toll mounts to 1,36,200. Total active cases at 4,54,940



Total discharged cases at 87,59,969 with 41,452 new discharges in last 24 hrs pic.twitter.com/sMdcReQQ2b