अगली गलती चीन को पड़ेगी भारी, सरकार ने दी न्यूक्लियर Shaurya Missile की तैनाती को मंजूरी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जहां 5,000 किलोमीटर रेंज की पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकने वाले K-5 बैलिस्टिक मिसाइल के विकास में आगे बढ़ चुकी है, वहीं, इसने 700 किमी रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक सामरिक मिसाइल शौर्य ( shaurya missile ) को शामिल और तैनात किए जाने के लिए चुपचाप मंजूरी दे दी है।

शौर्य मिसाइल, पनडुब्बी द्वारा लॉन्च की गई BA-05 मिसाइल का जमीनी संस्करण है और इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित किया गया है। इस मिसाइल के जमीनी संस्करण को शामिल किए जाने से पहले बीते 3 अक्टूबर को ओडिशा के बालासोर में अंतिम बार चतुराई से इसका सफल परीक्षण किया गया था।

मिसाइल विशेषज्ञों के अनुसार शौर्य तेजी से तैनाती के लिए एक कंपोजिट कैनिस्टर में रखा जाने वाला डिलिवरी सिस्टम है, जिसे लंबे वक्त तक रखे जा सकने के साथ ही बेहद कम संपर्क की जरूरत होती है। यह सामरिक मिसाइल वायुमंडल के अंदर 50 किमी की ऊंचाई पर माक 7 या 2.4 किमी प्रति सेकंड की सुपरसोनिक गति से उड़ान भरती है और माक 4 पर निर्धारित लक्ष्य को मारती है।

India successfully test fires indigenously developed nuclear capable hypersonic missile 'Shaurya' with a strike range of around 1,000 km from a test range in Odisha: Defence sources #AtalRohtangTunnel #AtalTunnelRohtang #ShauryaMissile #Shaurya pic.twitter.com/lDfzBwT0sw

इस मिसाइल को जल्द ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मार्गदर्शन में भारतीय सामरिक बल कमान द्वारा चिन्हित स्थानों पर तैनात किया जाएगा। इस खतरनाक मिसाइल का वारहेड का वजन लगभग 160 किलोग्राम है यानी इसके अंदर इतने वजन का विस्फोटक रखा जा सकता है।

डीआरडीओ ने हासिल की बड़ी सफलता, बना दी वो मिसाइल जो पनडुब्बी या जहाज को फट से कर देगी तबाह

मोदी सरकार का शौर्य के भूमि संस्करण की अनुमति दिए जाने निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि मिसाइल को केवल एक वाहन द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। वहीं, DRDO पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) के 5,000 किमी संस्करण के विकास में तेजी से काम कर रहा है।

भूमि आधारित अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल के बराबर रेंज के साथ K-5 को परमाणु पनडुब्बियों के अरिहंत क्लास पर तैनात किया जाएगा। जहां मिसाइल वैज्ञानिक K-5 SLBM के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं, अगले 15 महीनों में इस हथियार प्रणाली का परीक्षण करने की उम्मीद है और फिर SSBN के 6,000 टन को अरिहंत क्लास पर तैनात किया जाएगा। दूसरी अरिहंत क्लास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी, आईएनएस अरिघाट का परिचालन अगले छह महीनों के भीतर किया जाना है।

India successfully test fires hypersonic, nuclear-capable #ShauryaMissile. If submarine-launched off China coast, it can cover many #ChineseCities. Shaurya is so agile that radars have only 7 mins to detect, track & intercept. A major success amid ongoing #IndiaChinaStandoff. pic.twitter.com/pvEeGpWy1l