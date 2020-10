समुद्री लड़ाई में भारत और मजबूत, DRDO की SMART टॉरपीडो का सफल परीक्षण

नई दिल्ली। जल-थल-वायु में देश की सुरक्षा के साथ ही समुद्र के भीतर भी किसी भी खतरे से निपटने के लिए भारत ने सोमवार को एक बड़ी सफलता हासिल की है। भारत ने सोमवार को ओडिशा के तट से करीब 150 किलोमीटर दूर डॉ. अब्दुल कलाम द्वीप से ( smart ) सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टॉरपीडो का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण के दौरान रेंज और ऊंचाई तक मिसाइल उड़ान, नोज कोन को अलग करने, टॉरपीडो की रिहाई और वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म (वीआरएम) की तैनाती सहित सभी मिशन उद्देश्यों पूरी तरह से आशानुरूप पाए गए।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "DRDO ने सफलतापूर्वक सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज़ ऑफ टॉरपीडो (SMART) का परीक्षण किया है। यह पनडुब्बी रोधी युद्ध में स्टैंड-ऑफ क्षमता के लिए एक प्रमुख टेक्नोलॉजी सफलता होगी। मैं डीआरडीओ और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए अन्य हितधारकों बधाई देता हूं।"

DRDO has successfully flight-tested Supersonic Missile assisted release of Torpedo, SMART. This will be a major technology breakthrough for stand-off capability in anti-submarine warfare. I congratulate DRDO & other stakeholders for the achievement: Defence Minister Rajnath Singh pic.twitter.com/yERlr3elux