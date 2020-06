India-China Dispute: LAC पर झड़प में India के 20 जवान शहीद,China 43 सैनिक ढेर

नई दिल्ली। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा ( LAC ) पर सोमवार को चीन के सैनिकों ( China soldiers ) के साथ हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। इससे पहले यह संख्या केवल तीन बताई जा रही थी, जिसमें सेना का एक अफसर भी शामिल है। लेकिन अब एक मीडिया रिपोर्ट ने सरकारी सूत्रों के हवाले से खुलासा किया है कि LAC पर दोनों सेनाओं के बीच हुई इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक ( Indian Army ) शहीद हुए हैं। हालांकि अभी यह बढ़ भी सकती है।

At least 20 Indian soldiers killed in the violent face-off with China in Galwan valley in Eastern Ladakh. Casualty numbers could rise: Government Sources pic.twitter.com/PxePv8zGz4 — ANI (@ANI) June 16, 2020

चीनी सेना के 43 सैनिक हताहत

इस घटना में चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। झड़प में चीनी सेना के 43 सैनिक भी मारे गए हैं। जबकि कुछ जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। गौरतलब है कि सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई थी। यह घटना ऐसे समय घटी है, जब दोनों देशों के बीच हालातों केा सामान्य करने के प्रयास जारी हैं।

Indian intercepts reveal that Chinese side suffered 43 casualties including dead and seriously injured in face-off in the Galwan valley: Sources confirm to ANI pic.twitter.com/xgUVYSpTzs — ANI (@ANI) June 16, 2020

सेना की ओर आया बयान

वहीं, इस घटना के बाद भारतीय सेना की ओर बयान आया है। सेना ने कहा कि 15 यानी सोमवार की रात को गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। हालांकि इससे पहले विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर खेद जताया था। मंंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि भारन ने हमेशा एलएसी का सम्मान किया है। ऐसे इस घटना से बचा जा सकता था। इससे दोनों देशों को ही नुकसान उठाना पड़ा।

Chinese army attacked Indian Army during de-escalation talks



Read @ANI Story | https://t.co/YKI272q4S0 pic.twitter.com/SYxlNhRRMS — ANI Digital (@ani_digital) June 16, 2020

रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को दी जानकारी

गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत सरकार हरकत में आ गई। जिसके वजह से मंत्रियों और अफसरों के बीच बैठकों को सिलसिला चल निकला। वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। इससे पहले रक्षा मंत्री ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के साथ बैठक हुई थी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की।

Unless both sides resort to non-violence and dialogue, perpetual peace might be a problem and Tibet is the reason why this tension is happening: Lobsang Sangay, President, Central Tibetan Administration on India-China face off in Galwan Valley. pic.twitter.com/QtOoULMQ1p — ANI (@ANI) June 16, 2020

चीन का बयान

इस घटना को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत को जिम्मेदार ठहराया। मंत्रालय के अधिकारिक बयान में कहा गया था कि भारतीय सैनिकों ने एलएसी पार कर चीनी सैनिकों पर हमला किया और उनको लड़ाई के लिए उकसाया।

LAC पर दिखा चीनी चॉपर

भारत ने एलएसी पर चीनी चॉपर गतिविधि में वृद्धि देखी है। सूत्रों के अनुसार चीनी चॉपर एलएसी विवाद मारे गए और घायलों को एयर लिफ्ट कराए आए थे।