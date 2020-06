Uttarakhand: Satpal Maharaj के माली की मौत, मंत्री के Corona Positive परिवार में था शामिल

नई दिल्ली। देश में कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड ( Coronavirus in Uttarakhand )से बड़ी खबर सामने आई है। यहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ( Cabinet Minister Satpal Maharaj ) के 70 वर्षीय माली की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। हालांकि अभी तक मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बताय जा रहा है कि सतपाल महाराज ( Satpal Maharaj ) के परिवार समेत कोरोना पॉजिटिव ( Corona positive ) पाए गए 22 लोगों में से उनका माली भी था। यही नहीं माली 10 जून तक एक कोरोना सेंटर ( Corona Center ) में भी भर्ती था, जिसके बाद उसको घर भेज दिया गया था। अब माली की मौत से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ( Health Department) में हड़कंप मच गया है।

गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी और पूर्व विधायक अमृता राव भी 28 मइ्र करे कोरोना पॉजिटिव पाई गई थीं। जिसके अगले दिन उनको एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवाया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि एक दिन बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और उनके बेटे समेत परिवार के 22 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया था। इन लोगों में माली भी शामिल बताया जा रहा है।

