India-China Dispute: Rajnath Singh के घर पहुंचे विदेश मंत्री, Army Chief और CDS Bipin Rawat

नई दिल्ली। लद्दाख की गलवान घाटी ( galwan valley ) में भारत-चीन सैनिकों ( India-China Army ) के बीच हुई झड़प के बाद आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे, विदेश मंत्री एस जयशंकर ( External Affairs Minister S Jaishankar ) और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ( CDS Bipin Rawat ) रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Defense Minister Rajnath Singh ) से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। LAC पर हुई घटना के बाद आर्मी चीफ नरवणे ने अपना पठानकोट का दौरा भी रद्द कर दिया है। राजनाथ सिंह के आवास पर होने वाली इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है।

Delhi: Chief of Defence Staff (CDS) General Bipin Rawat arrives at the residence of Defence Minister Rajnath Singh. pic.twitter.com/1BSJBr7Co4

भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प की जानकारी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। प्रधानमंत्री को मौजूदा हालातों से अवगत कराया गया है। झड़प में मंगलवार को तीन भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए विदेश मंत्री एस.जयशंकर और 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' जनरल बिपिन रावत और तीनों सेवाओं के प्रमुखों के साथ साउथ ब्लॉक में बैठक की। यह झड़प गलवान घाटी में सेनाओं के हटने के अभियान के दौरान हुई।

Delhi: External Affairs Minister S Jaishankar, Chief of Defence Staff (CDS) General Bipin Rawat and Army Chief General MM Naravane leave from the residence of Defence Minister Rajnath Singh. This is the second successive review meeting in a day. pic.twitter.com/SwO8QLTy0H