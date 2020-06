India-China Dispute: Rahul Gandhi ने लद्दाख में Indian Soldiers की शहादत पर जताया शोक

नई दिल्ली। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा ( LAC ) के पास गलवान घाटी ( galwan valley ) में चीनी और भारतीय सैनिकों (India China Army ) के बीच हुई झड़प के बाद जहां बैठकों का दौर जारी है, वहीं विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार ( Central Government ) पर सवालों की झड़ी लगा दी है। वहीं, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ( Congress Leader Rahul Gandhi ) ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ( Chinese Army ) के साथ हिंसक संघर्ष में शहीद हुए तीन भारतीय सैनिकों के परिवारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। राहुल गांधी ( Rahul Gandhi Tweet ) ने ट्वीट किया, "कोई भी शब्द उस भावना को व्यक्त नहीं कर सकता जो मैं उन सेना के अधिकारी और जवानों के लिए महसूस कर रहा हूं, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है। उनके सभी प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदना है। हम इस मुश्किल समय में आपके साथ खड़े हैं।"

Words cannot describe the pain I feel for the officers and men who sacrificed their lives for our country. My condolences to all their loved ones. We stand with you in this difficult time.

कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारतीय सेना के तीन जवानों के शहीद होने के बाद जारी बयान में कहा कि मोदी सरकार 'मूकदर्शक' बनी रही है। बयान में कहा गया कि मोदी सरकार को याद रखना चाहिए कि हमारे संसदीय लोकतंत्र में गोपनीयता या चुप्पी अस्वीकार्य है। कांग्रेस का मानना है कि पूरा देश राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता की हर कीमत पर हिफाजत के लिए एकजुट है।"

We owe an immeasurable debt to the soldiers and officers who have been martyred for our country.



We owe them our deepest gratitude and we owe their families our unflinching support through their pain. May God give them strength and courage.