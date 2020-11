Jammu-Kashmir : डीडीसी चुनाव पहले चरण के लिए मतदान जारी, 7 लाख वोटर करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में शनिवार सुबह सात बजे से जिला विकास परिषद चुनाव के पहले चरण और पंचायत उपचुनावों के लिए मतदान जारी है। पहले चरण में 1,427 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज सात लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव आयुक्त केके शर्मा ने बताया कि पहले चरण में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए 2,146 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में 7 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें कश्मीर संभाग में 3.72 लाख और जम्मू संभाग में 3.28 लाख मतदाता हैं।

J&K: Voting for the first phase of District Development Council (DDC) elections, to take place today.



43 constituencies going to polls today - 25 in Kashmir and 18 in Jammu.



Visuals from Government College For Women in Jammu, that has been designated as a polling station.