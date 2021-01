Jammu-Kashmir : कठुआ सेक्टर में BSF ने किया टेरर सुरंग का खुलासा, पाक साजिश की खुली पोल

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान की सीमा लगते इंटरनेश्नल बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकी गतिविधियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। बीएसएफ के जवानों ने कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ एक सुरंग का पता लगाया है। इस मामले में अभी आधिकारिक रूप से और जानकारी नहीं मिली है।

Jammu and Kashmir: Border Security Force (BSF) detects a tunnel along the International Border in Hiranagar sector of Kathua. More details awaited.