Jammu-Kashmir : पीर पंजाल में भारी बर्फबारी, मुगल रोड पर आवागमन बाधित

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला खेत्र में एक बार फिर भारी बर्फवारी की सूचना है। बर्फवारी की वजह से मुगल रोड आवागमन अवरुद्ध हो गया है। साथ ही तापमान माइनस में जाने से जनजीवन पर भी इसका असर साफतौर से देखा जा सकता है। आवागन बाधित होने से लोगों की समस्याएं पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। पांच दिन पहले भी पुंछ और शोपियां को बाफ्लियाज से जोड़ने वाले मुगल रोड पर आवाजाही प्रभावित हुई थी। बर्फ की सफाई के बाद यातायात बहाल हुई थी। 18 नवंबर को तो भारी बर्फबारी के बाद ऊँची-ऊँची सड़कें जलमग्न हो गई थीं।

Jammu and Kashmir: Higher reaches of Pirpanjal mountain range receive heavy snowfall; Mughal Road blocked due to snow. pic.twitter.com/2CWI7Cy4dy