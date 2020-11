Jharkhand : हेमंत सरकार ने नदियों और तालाबों के किनारे छठ महापर्व पर लगाई रोक

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के बाद अब झारखंड सरकार ने भी एक आदेश जारी कर कोविद-19 महमारी के चलते पूरे राज्य की नदियों, तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों के तट पर आयोजित होने वाली पवित्र छठ पूजा और पूजा के अवसर पर संगीत कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा दी है। हेमंत सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह कदम जनहित में उठाया गया है। ताकि कोरोना संक्रमण को बढ़ावा न मिले।

Chhath puja in water bodies including public ponds, lakes, rivers, dams, reservoirs shall not be permitted in view of COVID-19 pandemic: #Jharkhand Government pic.twitter.com/6ZEUhFcePx