कश्मीर: पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर, हथियार बरामद

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी सामने आई है। यहां राजपोरा में सुरक्षाबलों ने कार्रवाई करते हुए दो आतंकियों को मार गिराया। जानकारी के अनुसार खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के बाद सुरक्षाबलों ने राजपोरा में सर्च आॅपरेशन शुरू कर दिया। तभी वहां छिपे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की। दोनों के बीच चली लंबी मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर हो गए। पुलिस ने आतंकियों के पास से इंसास राइफल व अन्य सामान बरामद किया है।

Jammu and Kashmir: Two terrorists have been killed in an encounter with security forces in Rajpora area of Pulwama. More details awaited. pic.twitter.com/mRww1k5t5G