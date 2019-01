बजट सत्र से पहले पीएम मोदी की नसीहत, संसदीय क्षेत्रों पर पड़ता है संसद में अच्छे माहौल का सीधा असर

नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले गुरुवार को पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश में जागरुकता आई है, प्रत्येक नागरिक सदन की कार्यवाही को बहुत बारीकी से देखता है। सदन में होने वाली हर गतिविधि और सारी जानकारी लोगों तक पहुंचती हैंं। पीएम मोदी ने कहा हाल यह है कि सदन में अगर डिबेट नहीं होती है तो उनके प्रति समाज में नाराजगी का माहौल देखने का मिलता है।

pm modi ahead of #BudgetSession: Today, the country is observing the proceedings of the Parliament. The MPs should hold a meaningful debate in this session of the Parliament. We are eager to hold a debate on all important issues. (File pic) pic.twitter.com/7EbcmtJwmk