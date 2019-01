अगस्ता वेस्टलैंड: भारत लाए गए राजीव सक्सेना और दीपक तलवार, ईडी ने शुरू की पूछताछ

नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे से संबंधित मामले में सह आरोपी राजीव सक्सेना और कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से गुरुवार तड़के भारत लाया गया है। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दोनों ही आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार दोनों ही आरोपियों से अलग-अलग लोकेशन पर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि राजीव सक्सेना और दीपक तलवार को भारत लाया जाना सरकार के लिए 3,600 करोड़ रुपये के मामले से जुड़े क्रिश्चियन मिशेल जेम्स का दिसंबर में प्रत्यर्पण कराने के बाद एक और सफलता है। सक्सेना और तलवार से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में भ्रष्टाचार के कोणों की जांच करने वाली भारतीय एजेंसियों के लिए यह दूसरी बड़ी कामयाबी है।

enforcement directorate Sources: Two separate teams of Enforcement Directorate are questioning Rajiv Saxena and Deepak Talwar at separate locations. They were extradited to India and were arrested by ED at 2 am, last night. pic.twitter.com/fothV0CHcb