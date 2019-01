नई दिल्ली। पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और हुर्रियत कांफ्रेंस नेता मीरवाइज उमर फारूक की वार्ता भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। यही नहीं भारत ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए पाक उच्चायुक्त सोहेल महमूद को तलब किया है। भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले ने पाक उच्चायुक्त से दो टूक कहा कि यह भारत की संप्रभुता और एकता को क्षति पहुंचाने का प्रयास है और इस तरह की कोशिशों को भारत बर्दाश्त नहीं सकेगा। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने पाक उच्चायुक्त को चेतावनी भी दी।

Delhi: pakistan high commissioner to India sohail mahmood leaves from Ministry of External Affairs. He was summoned by Foreign Secy Vijay Gokhale in connection with telephone conversation initiated by Pak Foreign Min with Mirwaiz Umar Farooq from All Parties Hurriyat Conference. pic.twitter.com/I2tIP1f64O