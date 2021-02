LAC : सेना प्रमुख एमएम नरवणे संसद भवन पहुंचे, राजनाथ को देंगे डिसइंगेजमेंट की जानकारी

नई दिल्ली। संसद में भारत और चीन के बीच जारी तनाव और डिसइंगेजमेंट को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज साढ़े दस बजे सदन में बयान देंगे। लेकिन उससे पहले राजनाथ सिंह से मिलने आर्मी चीफ एमएम नरवणे संसद भवन पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि सीडीएस बिपिन रावत भी पहुंचे हैं। दोनों वरिष्ठ सैन्य अधिकारी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नए सिरे से जारी सिंक्रोनाइज डिसइंगेजमेंट और एलएसी पर ताजा स्थितियों के बारे में जानकारी देंगे।

Army Chief General MM Naravane arrives at the Parliament.



Defence Minister Rajnath Singh to make a statement on ‘present situation in Eastern Ladakh’ in Rajya Sabha at 10:30 am today. pic.twitter.com/E4ftM6DKM9