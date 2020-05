Vizag LG Polymers Plant में गैस रिसाव: 8 की मौत और 5000 से ज्यादा बीमार, 10 किमी तक पशु-पक्षी भी प्रभावित

विशाखापट्टनम। कोरोना वायरस से जूझते देश में आंध्र प्रदेश के विजाग से एक बड़ी खबर सामने आई है। विजाग स्थित एलजी पॉलिमर्स केमिकल प्लांट से गुरुवार को गैस रिसाव के कारण दो बुजुर्गों और एक 8 वर्षीय बच्ची समेत कम से कम छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 5,000 से ज्यादा बीमार हो गए हैं। खबर यह भी है कि प्लांट के 10 किलोमीटर के दायरे में बड़े पैमाने पर जानवर मारे गए हैं। इनमें गायें, श्वान, मुर्गियां आदि शामिल हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोपालपट्टनम के नजदीक नादुथोटा क्षेत्र के पास आरआर वेंकटपुरम में एलजी पॉलिमर्स इंडिया प्लांट में गुरुवार सुबह लगभग 3 बजे रिसाव हुआ। गैस रिसाव के चलते प्लांट के 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। कई लोग सड़कों पर बेहोश पड़े देखे गए जबकि कुछ को सांस लेने में तकलीफ हुई। लोगों ने उनके शरीर पर चकत्ते और आंखों के लाल होने की भी शिकायत की।

मामले की जानकारी मिलते ही आननफानन में पुलिस-प्रशासन हरकरत में आया और इलाके में फंसे लोगों को उनके घरों से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल घटना के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। विजाग के जिला अधिकारी वी विनय चंद भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा ले रहे हैं। विनय चंद ने कहा कि हालात पर दो घंटे के भीतर काबू कर लिया जाएगा। जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही हैं, उन्हें ऑक्सीजन की सहायता मुहैया कराई जा रही है।

