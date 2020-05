Vizag Gas Leak: राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी ने जताया शोक

विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के विजाग में गोपालपट्टनम के के आरआर वेंकटपुरम में एलजी पॉलिमर्स इंडिया में गुरुवार आधी रात को हुए गैस रिसाव में आठ लोगों की जान चली गई है जबकि करीब 5000 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। हादसे की भयावहता देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से बात कर उन्हें हर प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिया है। वहीं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस मामले पर दुख जताया है।

Saddened by the news of gas leak in a plant near Visakhapatnam which has claimed several lives. My condolences to the families of the victims. I pray for the recovery of the injured and the safety of all. — President of India (@rashtrapatibhvn) May 7, 2020

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने घटना के संबंध में ट्वीट करते हुए लिखा, "विशाखापत्तनम के पास एक संयंत्र में गैस रिसाव की खबर से दुखी हूं, जिसने कई लोगों की जान ले ली। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। मैं घायलों के ठीक होने और सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे विश्वास है कि प्रशासन जल्द से जल्द स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है।"

Spoke to officials of MHA and NDMA regarding the situation in Visakhapatnam, which is being monitored closely.



I pray for everyone’s safety and well-being in Visakhapatnam. — Narendra Modi (@narendramodi) May 7, 2020

इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "विशाखापत्तनम की स्थिति के बारे में एमएचए और एनडीएमए के अधिकारियों से बात की, जिस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मैं विशाखापत्तनम में सभी की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं।"

The incident in Vizag is disturbing.



Have spoken to the NDMA officials and concerned authorities. We are continuously and closely monitoring the situation.



I pray for the well-being of the people of Visakhapatnam. — Amit Shah (@AmitShah) May 7, 2020

वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, "विजाग की घटना परेशान करने वाली है। एनडीएमए के अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों से बात की है। हम स्थिति पर लगातार और बारीकी से नजर रख रहे हैं। मैं विशाखापत्तनम के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं।"

Deeply pained to hear about the tragic gas leak in Visakhapatnam. My deepest condolences to the families of the deceased, I pray for the well being of all.

I urge party workers to provide all possible relief in coordination with the administration, following all health protocols. — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) May 7, 2020

इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, "विशाखापत्तनम में दुखद गैस रिसाव के बारे में सुनकर गहरी पीड़ा हुई। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, मैं सभी की सलामती की प्रार्थना करता हूं। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रशासन के साथ समन्वय में हर संभव राहत प्रदान करने का आग्रह करता हूं।"

I’m shocked to hear about the

#VizagGasLeak . I urge our Congress workers & leaders in the area to provide all necessary support & assistance to those affected. My condolences to the families of those who have perished. I pray that those hospitalised make a speedy recovery. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 7, 2020

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिखा, "मैं #VizagGasLeak के बारे में सुनकर हैरान हूं। मैं क्षेत्र में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से आग्रह करता हूं कि वे प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता और सहायता प्रदान करें। जिनकी जानें चली गई हैं, उन लोगों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे अस्पताल में भर्ती शीघ्र स्वस्थ हों।"

My condolences to the families of 5 people who passed away due to gas leak at a Pvt firm in Vizag, AP early hours today.Spoke to the CS& DGP of AP to take stock of the situation. Instructed NDRF teams to provide necessary relief measures. I'm continuously monitoring the situation — G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) May 7, 2020

गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि एनडीआरएफ की टीमों को आवश्यक राहत उपाय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। लगातार निगरानी की जा रही है। अभूतपूर्व और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में सैकड़ों लोग प्रभावित हुए। भारत सरकार के गृह सचिव से बात की और उनसे आवश्यक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया।

गौरतलब है कि गुरुवार सुबह विजाग में स्थित एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्लांट से कथित गैस रिसाव के कारण दो बुजुर्गों और एक 8 वर्षीय लड़की समेत कम से कम आठ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 5,000 से अधिक लोग बीमार हो गए।