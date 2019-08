Live Blog: पीएम मोदी ने की मिशन फिट इंडिया की शुरुआत, कहा- फिटनेस जन आंदोलन बनना चाहिए

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांंधी स्टेेडियम में राष्‍ट्रीय खेल दिवस पर मिशन फिट इंडिया की शुरुआत की। इस मौके पर उन्‍होंने कहा कि आज के दिन हमें मेजर ध्यानचंद के रूप में महान स्पोर्ट्सपर्सन मिले थे। आज देश उनको नमन कर रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट के जरिए हेल्दी इंडिया की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है।

हेल्‍दी इंडिया की दिशा में बढ़े कदम

PM मोदी ने मिशन फिट इंडिया कार्यक्रम में कहा कि आज देश को जरूरत है कि फिट इंडिया को जन आंदोलन बनाने की। साथ ही स्पोर्ट्स में जो युवा खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उससे उनका हौसला बढ़ेगा।

पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने जीवन को बेहतर बनाने के मकसद से इसे खेल से जोड़ने का निर्णय लिया है। मोदी बोले कि फिटनेस सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए जरूरी शर्त है।

बता दें कि हाल में फिट इंडिया मूवमेंट पर सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), राष्ट्रीय खेल संघ (एनएसएफ), सरकारी अधिकारी, निजी निकाय और प्रसिद्ध फिटनेस हस्तियों को इसमें शामिल किया गया।

